Beim verbotenen Linksabbiegen hat ein Lastwagen einen 37-jährigen Rollerfahrer in der Altstadt schwer verletzt. Ein 40-Jähriger fuhr der Polizei zufolge am Montagmorgen mit einem Lkw über den Maximiliansplatz in Richtung Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Am Ende des Platzes wollte er an der Brienner Straße einen U-Turn vollziehen, was nicht erlaubt ist.

Der Motorroller sei links neben dem Lastwagen gefahren, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Durch den Zusammenstoß sei der Fahrer des Piaggio-Rollers gestürzt und unter den Lastwagen geraten. Der Lkw überrollte ein Bein des Mannes. Der 37-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.