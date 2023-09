Im Alten Botanischen Garten ist ein 25-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden, anschließend kam es zu einer Gruppenschlägerei. Das berichtet die Polizei. Die Situation am Mittwochabend begann zunächst harmlos, laut Polizei sprach das spätere Opfer einen 21-jährigen Mann an und fragte nach einer Zigarette. Der aber beleidigte den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter und griff plötzlich mit einem Messer an.