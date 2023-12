Bei einem Betriebsunfall in Allach ist am Donnerstagabend ein 58 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden, nachdem Gitterboxen von einem Gabelstapler auf ihn gefallen waren. Dabei erlitt er eine Hirnblutung, schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Mann inzwischen außer Lebensgefahr.