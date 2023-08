Im Fall des Audis älteren Baujahres, der Montagfrüh in Vollbrand auf einem Feldweg stehend im Münchner Stadtteil Allach entdeckt worden ist, hat sich am Mittwoch ein 18-Jähriger der Polizei gestellt. Der junge Mann sei zu einer Polizeiinspektion gekommen und habe vor den Beamten angegeben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Ob er nur an dem Diebstahl oder auch dem Brand, nur als Mitwisser oder alleiniger Täter verwickelt sei, bedürfe noch umfangreicher Ermittlungen. Insbesondere auch zum Ablauf der Tat. Das Fahrzeug gehörte einer Kfz-Werkstatt in Allach und soll zwischen dem 20. und 21. August entwendet worden sein.