Schwerer Unfall auf A99: Mercedes kracht in Lkw - Stau im Berufsverkehr

Der Unfall auf der A99 in Höhe Lochhausen am 13.12.2022

Zwei Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall teilweise schwer verletzt worden. Ein Mercedes Sprinter fuhr auf der A99 in Höhe Lochhausen auf einen Lkw auf. Dabei wurden Fahrer wie auch Beifahrer des Mercedes verletzt. Der leicht verletzte 20-jährige Beifahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, der schwer verletzte 31-jährige Fahrer war in seinem demolierten Fahrzeug im Bereich der Hüfte eingeklemmt.

Die Feuerwehrleute setzten schweres hydraulisches Rettungsgerät ein und konnten so eine große Öffnung zur Versorgung und anschließenden Rettung des Mannes schaffen. Beide Männer kamen in Begleitung eines Notarztes in Schockräume von Münchner Kliniken. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im gesamten Bereich kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.