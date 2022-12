In der kommenden Woche soll der Stadtrat die Fusion der beiden Wohnungsgesellschaften beschließen. Schon 2024 wird die dann viertgrößte städtische Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland starten.

Von Sebastian Krass

Die Stadt ist bei der geplanten Fusion ihrer Wohnungsbaugesellschaften einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Die Vollversammlung des Stadtrats soll in der kommenden Woche über ein Konzept für die Zusammenlegung von GWG und Gewofag befinden. Am 1. Januar 2024 an soll das gemeinsame Unternehmen dann unter dem neuen Namen Münchner Wohnen starten, abschließen will man die Fusion im Jahr darauf. Das geht aus der Beschlussvorlage aus dem Planungsreferat vor, die der SZ vorliegt. Über die Eckpunkte der Fusion hat Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), die den Prozess moderiert, an diesem Dienstag die Fraktionen des Stadtrats informiert.

Mit insgesamt knapp 70 000 Wohnungen rückt die "Münchner Wohnen" - die zu erwartende Zustimmung des Stadtrats vorausgesetzt - zur viertgrößten städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland auf, nach der Saga Hamburg (135 000 Wohnungen) und den Berliner Firmen Degewo (75 000) und Gewobag (74 000).

In den Wohnungen von GWG und Gewofag wohnen nach Dietls Angaben etwa 150 000 Menschen, also zehn Prozent der Münchner Bevölkerung, "die wir vor der sozialen Ungerechtigkeit auf dem Mietmarkt schützen, indem wir Wohnraum zur Verfügung stellen". Das fusionierte Unternehmen vereine "die Bauexpertise von zwei Wohnungsbauunternehmen und bringt damit die besten Voraussetzungen mit, die ehrgeizigen Neubauziele des Stadtrats weiterhin zu erfüllen", erklärt Dietl per Pressemitteilung.

Die grün-rote Koalition hat beschlossen, das Neubauziel für städtische Wohnungen von 2024 an schrittweise von 1250 auf 2000 Wohnungen pro Jahr zu erhöhen - allerdings haben GWG und Gewofag schon das bisherige Ziel in den vergangenen fünf Jahren nur einmal erreicht, durchschnittlich brachten sie es auf 1150 neue Wohnungen pro Jahr.

Die Kosten der Fusion sollen sich schon im ersten Jahr amortisieren

Der Stadtrat hatte den Fusionsprozess im Sommer 2021 angestoßen. Als externe Berater wurden die Unternehmensberatung Deloitte und die auf Steuerrecht spezialisierte Kanzlei Flick Gocke Schaumburg engagiert. Von der Zusammenlegung erhofft die Stadt sich, so heißt es in der Vorlage aus dem Haus von Stadtbaurätin Elisabeth Merk, Spareffekte insbesondere in den Bereichen Neubau/Bestandsverwaltung, IT und Top-Management. Deloitte sei, bezogen auf die Gesamtkosten der Unternehmen, auf "finanzielle Synergiepotenziale" von 2,1 Prozent pro Jahr gekommen. Das entspreche etwa zehn Millionen Euro. Die Kosten der Fusion beziffert Merk auf etwa 7,75 Millionen Euro, diese würden sich somit bereits im Jahr 2024 amortisieren.

Der Oppositionelle Stefan Jagel, Fraktionschef von Die Linke/Die Partei, stört sich daran, dass die Zehn-Millionen-Euro-Berechnung von Deloitte auf einer "Benchmark-Datenbank" beruht, also auf Vergleichen mit anderen Fusionen aus der Immobilienwirtschaft. "Ich finde es sehr komisch, dass das nicht konkret anhand von GWG und Gewofag berechnet wurde", sagt Jagel.

Ein großes Problem war die Vorgabe, dass die Fusion "steuerneutral" funktionieren soll: Es soll keine Grunderwerbssteuer dadurch anfallen, dass eine Gesellschaft die andere und damit deren äußerst wertvollen Grundstücksbestand übernimmt. Als Ausweg hat die Stadt mit den externen Steuerexperten nun folgendes Modell entwickelt: Die Landeshauptstadt bringt in die Gewofag-Holding, zu der auch die kleinere Wohnungsgesellschaft Heimag gehört und die 2023 in "Münchner Wohnen" umbenannt wird, 89,9 Prozent der GWG-Geschäftsanteile ein. 10,1 Prozent verbleiben vorerst bei der Stadt, was aber "für die operative Tätigkeit und die Zusammenführung im Ganzen unerheblich sei", so heißt es in der Vorlage. Wenn das Steuerproblem geklärt sei, könnten die 10,1 Prozent später übertragen werden.

Über die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung wird erst 2023 befunden

Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS), die bisher zu 94 Prozent der GWG und zu sechs Prozent der Gewofag gehört, bleibt vorerst außen vor. Über ihre Zukunft soll der Stadtrat im ersten Halbjahr 2023 befinden.

Bei der Fusion stellt sich natürlich auch die Frage nach der künftigen Leitung. Sie soll künftig aus einer dreiköpfigen Geschäftsführung bestehen. Bisher hatten GWG und Gewofag jeweils zwei Personen an der Spitze. Bei der Gewofag sind das Klaus-Michael Dengler, dessen Vertrag bis Mai 2026 läuft, und Doris Zoller, die erst Anfang 2022 in die Geschäftsführung rückte. Die GWG wird nach dem Rauswurf von Christian Amlong und Gerda Peter interimistisch von Armin Hagen geführt. Was aus diesen drei Führungskräften wird, ist dem Vernehmen nach noch offen. Ende vergangener Woche hatte Christian Müller, Fraktionschef von SPD/Volt, angekündigt, er wolle sich auf einen Geschäftsführungsposten für Wohnraumbewirtschaftung und soziale Dienstleistungen bewerben, der demnächst ausgeschrieben werden solle.

Das würde im Führungs-Organigramm, das in der Stadtratsvorlage dargestellt ist, dem Posten des Chief Operating Officer (COO) entsprechen. Ihm zur Seite soll eine Chefposition für Bau und Technik (CTO) stehen. Über diesen beiden soll eine Person als Vorsitzender oder Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) stehen. Gewofag-Chef Dengler meldet schon einmal seine Ambition an: "Selbstverständlich" wolle er "als CEO das neue Unternehmen Münchner Wohnen bis zu meinem Vertragsende leiten", erklärt er auf Anfrage. "Die für eine so anspruchsvolle Tätigkeit absolut notwendige Fachkompetenz bringe ich mit."

Unklar ist, wie sich die künftige Unternehmensführung zusammensetzt

Die zwei Aufsichtsräte mit bisher jeweils zwölf Mitgliedern sollen zu einem Gremium mit 15 Mitgliedern verschmelzen. Vorsitzende soll Bürgermeisterin Dietl bleiben, dazu kommen Stadtbaurätin Merk und Kämmerer Christoph Frey. Sieben Mitglieder aus dem ehrenamtlichen Stadtrat werden von Grünen/Rosa Liste (drei) sowie SPD/Volt und CSU/Freie Wähler (je zwei) gestellt. Hinzu kommen fünf Personen aus dem Kreis von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Konstellation bedeutet, dass es für eine eventuelle Wahl von Christian Müller in die Geschäftsführung Stimmen aus den Kreisen von Stadtratsopposition, Beschäftigten oder der Referentin und dem Referenten bräuchte.

Die Politik ist erkennbar bemüht, auch die 1200 Beschäftigten von GWG und Gewofag für die Fusion zu gewinnen. Sie stünden, versichert Dietl, gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern "im Mittelpunkt". Die derzeitigen Unternehmenschefs Dengler, Zoller und Hagen betonen, es gebe im kommenden Jahr "noch einiges zu tun". Die vergangenen Monate hätten aber gezeigt, dass die Beschäftigten "bereit sind, mit anzupacken und die Zusammenführung zu verwirklichen".