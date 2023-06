Die Stadt soll 100 zusätzliche öffentliche Trinkbrunnen bekommen, an denen Passanten ihren Durst mit Gratis-Wasser stillen können. Der nötige Stadtratsbeschluss soll am Dienstag im Bauausschuss erfolgen. Bereits realisiert sind solche Gratisanlagen laut Baureferat in der Nähe von 32 München Zierbrunnen. Die Initiative geht auf einen Antrag der Fraktionen Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt sowie einem später folgenden von CSU und Freien Wählern zurück.

Das Baureferat verweist aber auch auf Vorgaben des Bundes und der EU, die Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu kostenlosem und hochwertigem Trinkwasser im öffentlichen Raum ermöglichen sollen. In Zusammenarbeit mit den Bezirksausschüssen wurden bereits 79 potenzielle Standorte festgelegt. Besonders schnell gehen soll es mit den Trinkbrunnen an den Außenwänden öffentlicher WC-Anlagen in der Nähe von Spielplätzen. Dort sind die nötigen Rohrleitungen bereits vorhanden.