Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat sich "erstaunt" über die Kritik des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich (CSU) gezeigt: Eisenreich hatte sich am vergangenen Donnerstag im Verfassungsausschuss des bayerischen Landtags für eine unabhängige Ombudsstelle für Betroffene von Missbrauch in der Kirche ausgesprochen, da die Kirche mit Betroffenen teilweise "bis heute nicht angemessen" umgehe. Marx wies das am Montag zurück, diese Kritik nehme er nicht an: Ihm sei kein anderer Bereich bekannt außer der Kirche, "wo auch nur annähernd das unternommen wurde, was wir unternommen haben. Zu sagen, die Kirche kann's nicht, die Kirche macht nichts, das ist einfach unglaublich", so Marx. Wenn der Staat eine Ombudsstelle einrichten wolle, könne er das gerne tun - dann aber für Betroffene aller Institutionen.