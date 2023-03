Auf dem Heimweg vom Döneressen ist am Mittwochabend ein 13-jähriger Bub im Münchner Stadtteil Milbertshofen von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Die Angreifer wollten Geld - und flüchteten, als ein Freund dem Opfer zu Hilfe kam. Drei der Angreifer, alle um die 14 Jahre alt, sind der Polizei inzwischen bekannt, nach fünf weiteren wird noch gesucht.

Der Überfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Knorrstraße. Dort trafen der 13-Jährige und sein ein Jahr älterer Freund auf die achtköpfige Gruppe. Ein 14-Jähriger sowie ein weiterer bislang unbekannter Täter forderten laut Polizei von dem 13-Jährigen Geld und durchsuchten die Taschen ihres Opfers. Als der Bub versuchte, die beiden von sich wegzuschubsen, wurde er geschlagen. Als der 13-Jährige am Boden lag, fingen auch die restlichen sechs jungen Täter an, ihn zu schlagen und zu treten. Sie ließen erst von ihrem Opfer ab, als dessen Freund eingriff. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.