Migrationszentrum eröffnet in Moosach

Die Diakonie München-Moosach eröffnet das Migrationszentrum Moosach. In den Kellerräumen der Heilig-Geist-Kirche an der Hugo-Troendle-Straße 53 wird die Organisation künftig unter anderem Sprachkurse und Beratung für Geflüchtete anbieten. "Unser erstes Ziel ist es, geflüchtete Menschen und Familien beim Übergang von der Gemeinschaftsunterkunft in ein eigenständiges Leben zu unterstützen", sagt Dominik Grimm, Geschäftsführer der Diakonie Moosach. Erst vor wenigen Tagen wurde das neue Zentrum bei einer öffentlichen Veranstaltung eröffnet. Zuvor war die Diakonie für ihr Angebot auf externe Räumlichkeiten angewiesen gewesen. Künftig könne das Programm der Flüchtlingshilfe laut Grimm etwa um "interkulturelle Begegnungsabende, Kinder- und Hausaufgabenbetreuung oder Informationsnachmittage" erweitert werden.