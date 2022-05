Von Sabine Buchwald, München

Merith Niehuss, Präsidentin der Universität der Bundeswehr, erhält den französischen "Ordre national du Mérite". Es ist der vierthöchste französische Orden und wird nicht oft an Ausländer vergeben. Die Ordensverleihung findet am 18. Mai auf dem Campus der Universität der Bundeswehr in Neubiberg statt. "Ich freue mich sehr über diese hohe Auszeichnung der Republik Frankreich. Sie bestärkt mich in meinem Bestreben die deutsch-französische Freundschaft durch konkrete Projekte und Initiativen immer weiter zu intensivieren", sagte Niehuss kurz nach der Bekanntgabe. Die 68-Jährige leitet seit 2005 die Universität. Sie ist bereits in ihrer dritten Amtszeit. Vor der Präsidentschaft hatte sie die Professur für deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Bundeswehr-Uni inne.