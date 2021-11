Voraussichtlich erst im Frühjahr wird der Bezirksausschuss (BA) Au-Haidhausen die abgesagte Einwohnerversammlung zum Mariahilfplatz nachholen. Damit werde sich eine Lösung im Streit um die Frage, welche Veranstaltungen dort künftig erlaubt werden sollen, "leider weiter verzögern", bedauert BA-Vorsitzender Jörg Spengler (Grüne). Die Einwohnerversammlung war wegen stark steigender Corona-Zahlen abgesagt worden. Ursprünglich wollte der Bezirksausschuss an diesem Mittwoch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Unteren Au und der Hochstraße darüber diskutieren, ob auf dem Mariahilfplatz künftig weitere Veranstaltungen nebst den Dulten und Märkten stattfinden sollen. Zuletzt hatte es vermehrt Bestrebungen in diese Richtung gegeben; unter anderem lagen den Lokalpolitikern Anfragen für den Märchenbazar des Vereins Wannda und für ein Winterfest in der Au vor. Diese hatte das Gremium aber abgelehnt, da es erst die Einwohnerversammlung abwarten wollte.