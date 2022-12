Er sei "ein Grenzgänger, ein Wandler zwischen den Welten". So steht es im Nachwort zu einem neuen Gedichtband des italienischen Dichters Federico Italiano, der in Wien lebt. Übersetzt haben seinen Band "Sieben Arten von Weiß" die Schriftstellerkollegen Jan Wagner und Raoul Schrott, und alle zusammen sind nun am 14. Dezember im Lyrik Kabinett zu erleben. Wagner wird bereits Tage zuvor nach München reisen: Der Lyriker stellt am 12. Dezember in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste die junge Kollegin Ronya Othmann vor, die einen Tag später dort den Horst-Bienek-Förderpreis erhalten wird (der Hauptpreis geht an Judith Herzberg). Auch Othmann, 1993 in München geboren, kann man als Wandlerin zwischen den Welten bezeichnen. In ihrem Debütroman "Die Sommer" von 2020 erzählt sie von einer Schülerin, die ihre Ferien im syrisch-kurdischen Dorf der Großeltern verbringt. Eindringlich ist auch ihr danach erschienener Gedichtband "die verbrechen", in dem sie an eine verschwundene Welt erinnert, an Gewalt und Flucht, an Landschaften und die Menschen darin.

Ronya Othmann, Mo., 12. Dez.,/ Di., 13. Dez., je 19 Uhr, Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, badsk.de; Federico Italiano, Mi., 14. Dez., 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83, lyrik-kabinett.de