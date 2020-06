Ein Öko-Influencer namens Earthboi will die Welt retten: In seiner Graphic Novel "Unfollow" reflektiert der junge Illustrator über die Klimadebatte, Social Media und Personenkulte, über Technologien und ihre Grenzen.

Earthboi ist die menschliche Manifestation der Natur, so alt wie das Leben selbst. Über Social Media verbreitet er seine Ansichten, zieht die Zuschauer in seinen Bann und lehrt die Menschheit, wie sie im Einklang mit der Natur leben kann. Er entwickelt eine App, mit der er seine Lehren in das Bewusstsein der Menschen einpflanzt, und sammelt immer mehr Anhänger. Sein Ziel ist die Rettung der Erde. Aber welche Mittel sind in diesem Kampf erlaubt?

In "Unfollow" reflektiert Lukas Jüliger über die aktuelle Klimadebatte, über Social Media und Personenkulte, über Technologien und ihre Grenzen. Scharfsinnig zeigt er, welche Rolle digitale Kanäle heute spielen und was passiert, wenn Menschen die Kontrolle über ihr eigenes Narrativ verlieren. Der Leser ist dabei gefordert, über die Geschehnisse nachzudenken, denn nicht alles ist so, wie es zunächst scheint. Und immer wieder muss man sich gegen die Einheit aus naturzentrierten Bildern und euphorischer Erzählweise zur Wehr setzen, um dem Mythos nicht zu verfallen. Dass die Menschheit nicht weiter machen kann wie bisher, steht in "Unfollow" nicht zur Diskussion. Stattdessen stellt sich die Frage: Sind wir Menschen in der Lage, mit der Natur zusammen zu leben? Sonst - so die Jünger von Earthboi - geht es im Zweifelsfall auch ohne uns.

Lukas Jüliger: Unfollow, Reprodukt, 18 Euro