Der Schweizer Schriftsteller kuratiert das Forum beim diesjährigen Literaturfest München - mit dem Motto "Was wir erben, was wir hinterlassen".

Lukas Bärfuss wird das Forum des 14. Literaturfests München kuratieren, das vom 15. November bis zum 3. Dezember stattfindet. Der Schweizer Schriftsteller, unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, wird sich unter dem Motto "Was wir erben, was wir hinterlassen" mit dem Thema Erbe "in rechtlicher, historisch-politischer, künstlerisch literarischer und biologisch naturwissenschaftlicher Hinsicht" auseinandersetzen. Das geben das Literaturhaus München und der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels bekannt, die das Fest in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturreferat veranstalten. Die 64. Münchner Bücherschau wird in diesem Jahr im Haus der Kunst unterkommen, eine "Münchner Schiene" für die freie Szene diesmal ans Literaturarchiv Monacensia angedockt.