Mit Publikumsbeteiligung, wenngleich auch im kleinen Kreis, hat am Wochenende das Performance- und Ausstellungsprojekt von Lena Grossmann "Mimetic Bodies" in der Lothringer13-Halle begonnen. Dieses beschäftigt sich mit in Corona-Zeiten besonders aktuellen Themen wie Gruppenbildung und Zusammengehörigkeitsgefühl, Isolation und Vereinzelungsstrategien. Bei den Performances wurden die Bewegung aufgezeichnet und sind nun in Form einer Bodengrafik noch bis zum 21. August zu sehen. Ebenfalls gerade eröffnet hat "We Breathe the Remains of Everything that was", eine Ausstellung, in der es um Tod und Vergänglichkeit, aber auch um Zukunft geht. Sie ist Teil der Reihe "Re-collection" von GiG Munich im Lothringer13-Studio. Das GiG Munich unter Leitung von Magdalena Wisniowska war bislang in der Baumstraße zu Hause und bespielt nun nomadisch diverse Orte. Im ersten Teil von "Re-collection" sind Arbeiten von Zuza Piekoszewska, Natalia Karczewska, Magda Starska, Grzegorz Bożek, Paweł Marcinek und Przemysław Piniak zu sehen, kuratiert von Łęctwo (Przemek Sowiński).

