Auf der großen Bühne an der Feldherrnhalle ertönen zum St.-Patricks-Day am Samstagmittag die ersten Fiddle-Klänge. Auf einer rollenden Fahrradbühne in der Residenzstraße dagegen stimmt die Blasmusik-Band "Beat Protest" das Partisanenlied "Bella Ciao" an. Die kleine Bühne der "Letzten Generation" setzt sich in Bewegung, an die 90 Klimaschützer radeln mit. Es geht vom Odeonsplatz zum Gärtnerplatz.