Von Jutta Czeguhn

"Ich bin 1920 während der Grippepandemie geboren, und ich werde 2020 während der Coronapandemie sterben", schreibt Violeta, die Protagonistin in Isabel Allendes aktuellem, gleichnamigen Roman, an ihren Enkel Camilo: Der Rahmen ist also sehr klassisch und sehr weit aufzogen für eine dieser typischen Allende-Sagas. Das Leben einer Frau wird erzählt, einer starken Frau selbstverständlich, und alles kann in dieser Geschichtsstunde gestreift werden, die Spanische Grippe, die kubanische Revolution, Diktator Batista, Revolutionär Fidel Castro, die CIA, Pinochet, die Colonia Dignidad. Bei einer Lesung im Literaturhaus wird Allende "Violetta" ihrem Münchner Publikum am Mittwoch, 12. Oktober, vorstellen. Die 80-Jährige ist aus ihrer kalifornischen Wahlheimat zugeschaltet, Rita Russek liest auf Deutsch, die Moderation hat Gabriele von Arnim.

Live erleben kann das Publikum, ebenfalls am Mittwoch, Barbara Bišický-Ehrlich: Im Jüdischen Museum München liest sie aus ihrem Buch "Der Rabbiner ohne Schuh. Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben", einer wunderbaren Sammlung von Geschichten, etwa der, wie Karel Gott bei der ersten großen jüdischen Hochzeit in Prag nach dem Krieg auftritt und natürlich die "Biene Maja" singt. Voller hintergründigem Humor ist auch Benjamin Heisenbergs Roman "Lukusch", auch wenn das Setting erst mal wenig Witz erwarten lässt: Anton Lukusch wird nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gemeinsam mit anderen Kindern nach Westdeutschland gebracht, um der hohen Strahlenbelastung zu entkommen. Durch Zufall wird sein analytisches Talent beim Schachspielen entdeckt. Am Dienstag, 11. Oktober, liest der Künstler und Regisseur aus seinem Erstling als Schriftsteller, den er als "Mockumentary" beschreibt: Wer erfahren will, was das ist, kommt in die Buchhandlung Lehmkuhl.

Lesungen mit Benjamin Heisenberg, 11.10., Lehmkuhl, 20 Uhr, mit Isabel Allende, 12. 10., 20 Uhr, Literaturhaus, live im Saal/Stream, mit Barbara Bišický-Ehrlich, 12.10., 19 Uhr, Jüdisches Museum