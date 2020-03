Frank Niklas in den leeren Fluren seines Instituts in der Leopoldstraße. Auch Professoren arbeiten jetzt weitgehend im Home-Office und müssen sich auf Fernunterricht vorbereiten.

Der Psychologe Frank Niklas entwickelt Lern-Apps für Kindergartenkinder. Er will damit die Aufstiegschancen für Kinder aus bildungsfernen Schichten erhöhen - und die Eltern unterstützen.

Frank Niklas, 39, hat die Professur für Pädagogische Psychologie und Familienforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität inne. In einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt, das von der EU gefördert wird, will er mit seinem Team untersuchen, ob Vorschulkinder mit digitalen Lernprogrammen ihre sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten verbessern können. Der gebürtige Franke forscht auch über die Frage, inwieweit Eltern ihre Kinder beim spielerischen Lernen unterstützen können. Er hat selbst drei kleine Kinder.