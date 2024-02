Die Münchner Innenstadt wird in den nächsten Tagen ein bisschen bunter: Unter Anleitung von Leni Burger und Julian Momboisse haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Herrnstraße vergangenen Sommer Plakate gestaltet. Diese werden kommenden Dienstag, 6. Februar, an die 240 Quadratmeter große Lärmschutzwand einer Großbaustelle an der Hochbrückenstraße gehängt. Die Kinder konnten mit Pinseln, Markern und Sprühdosen ihre Skizzen frei ausfeilen, erzählt Burger. Die freischaffende Illustratorin und Urban-Art-Künstlerin empfindet das Projekt auch deshalb als so spannend, weil den jungen Leuten eine Art Sprachrohr gegeben werde. Julian Momboisse, der demnächst sein Studium an der Kunstakademie abschließt, begeistert das Projekt, weil jedes Kind an der Schule mitgemacht hat. Alle hatten die Chance, sich kreativ auszudrücken. Jetzt könnten sie auf dieser riesigen, grauen Plattenwand ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gedanken mit der Außenwelt teilen, erklärt Momboisse.