Von Bernhard Lohr, Grasbrunn

Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut und dabei einen weiteren Autofahrer in die Bredouille gebracht, der sich auch angetrunken ans Steuer gesetzt hat. Die Frau aus dem Landkreis Freising fuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Zornedinger Straße in Richtung Harthausen in der Gemeinde Grasbrunn. Circa 400 Meter vor dem Ortseingang kam sie nach ersten Ermittlungen der Polizei in einer Kurve links von der Fahrbahn ab. Dort geriet sie auf einen Feldweg, auf dem der 65-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg sein Auto abgestellt hatte.

Der 65-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt zum Glück nicht in seinem Fahrzeug. Denn die 36-Jährige prallte mit ihrem auf seinen Wagen, der dadurch in ein dahinter liegendes Maisfeld geschleudert wurde. Zeugen alarmierten den Polizeinotruf und zwei Streifen der Münchner Polizei kamen. Die Beamten stellten schnell fest, dass die 36-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt.

Alkoholisiert das Auto abgestellt

Während der Unfallaufnahme stellte sich aber auch heraus, dass der 65-Jährige ebenfalls alles andere als nüchtern war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er wahrscheinlich bereits alkoholisiert an den Unfallort gefahren war und seinen Wagen dort abgestellt hatte. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Wagen der 36-Jährigen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der andere Wagen blieb zunächst am Unfallort und der Schlüssel wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand bei den Pkw und am Maisfeld ein Sachschaden von mehr als 14 000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die 36-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt. Gegen den anderen Beteiligten erging Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.