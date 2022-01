Sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 27 000 Euro - das ist die Bilanz eines schweren Auffahrunfalles am Sonntag, 13.55 Uhr, kurz vor dem Autobahnkreuz München-Ost auf der A 94. Nach Schilderung der Polizei hat ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wasserburg den Unfall verursacht, als er auf seiner Fahrt in Richtung München nach rechts lenkte und dabei nicht bemerkte, dass sich auf beiden rechten Fahrstreifen bereits ein Stau gebildet hatte. So krachte er mit seinem Wagen gegen das linke Heck eines von einem 52-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen gesteuerten Fahrzeuges und schob dieses auf das Auto eines 60-jährigen Erdingers, der den Unfall aber unbeschadet überstand. Die beiden anderen Fahrer sowie deren vier Mitfahrer wurden leicht verletzt und in mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten, zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur Landung eines Rettungshubschraubers war die Fahrbahn in Richtung München circa eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Parsdorf-Hergolding und Poing sowie eine Vielzahl an Rettungskräften und ein Notarzt.