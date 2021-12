Die Stadt Unterschleißheim bietet im neuen Jahr Impfungen für Kinder und Erwachsene im Bürgerhaus an. Die Terminbuchung ist freigeschaltet unter https://www.doctolib.de/offentliches-gesundheitswesen/unterschleissheim/impftage-unterschleissheimer. Von Sonntag, 2. Januar, an sind zusammen mit dem BRK und dem Unterschleißheimer Arzt Friedrich Kiener Impftage für Kinder von fünf bis elf Jahren organisiert, am Montag, 3. Januar, können auch Erwachsene ohne Kinder zum Impfen kommen. Impfungen erfolgen nur mit Termin. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, sofern vorhanden der Impfpass und die bei der Anmeldung heruntergeladenen Dokumente. Für Kinder außerdem die Datenschutzerklärung und die Anamnese-/Einwilligungserklärung beider Eltern. Weitere Informationen finden sich unter www.unterschleissheim.de/Kinderimpfung.