Die Münchner Polizei ermittelt wegen des Todes einer 93-jährigen Bewohnerin eines Pflegeheims in Unterhaching. Die Frau ist gestorben, nachdem es auf einer Silvesterfeier in der Einrichtung zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 89 Jahre alten Mitbewohner gekommen war, bei der die Frau zu Boden stürzte. Sie kam zur medizinischen Versorgung in eine Klinik, wo sie dann am nächsten Tag starb. Das zuständige Fachkommissariat hat die Untersuchung nun aufgenommen, weil laut Polizei ein Zusammenhang zwischen dem Sturz und dem Tod nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Streit zwischen den Senioren auf der Silvesterfeier hatte sich daran entzündet, dass die 93-Jährige ein Fenster zum Lüften geöffnet hatte, wovon sich der 89-Jährige gestört sah. Bei dem Sturz zog sich die 93-Jährige dem Polizeibericht zufolge eine Fraktur des Beckenrings zu.