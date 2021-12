Die Malteser sind am Freitag, 10. Dezember, erneut zu Gast in Unterföhring und impfen zwischen 9 und 17.30 Uhr Interessierte gegen das Corona-Virus. Die Spritze gibt es in Räumen im Erdgeschoss der alten Grundschule an der Bahnhofstraße, die derzeit leer stehen, weil sie saniert werden sollen. Die Zimmer stehen deshalb bis auf Weiteres auch für kommende Impfaktionen zur Verfügung. Bereits am Freitag, 17. Dezember, sind die Malteser erneut zu Gast. Dann soll voraussichtlich schon mit einem Terminbuchungssystem gearbeitet werden; Details und Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.