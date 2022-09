Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Es gab kaum eine Frage zur Unterföhringer Geschichte, auf die der langjährige Ortschronist Heinrich Frey keine Antwort hatte. Und falls doch, dann recherchierte er so lange, bis er sie fand - in seinem Gedächtnis, Büchern oder in seinem eigenen großen Archiv. Wer mit Frey in der Gemeinde unterwegs war, der konnte sich sicher sein, dass dieser an jedem Platz und Gebäude nicht nur die Fakten parat hatte, sondern dass er als Beigabe immer noch eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen wusste - über die Menschen, deren Freud' und Leid, Irrungen und Wirrungen. Frey kannte alle diese Geschichten, und die Menschen am Ort kannten ihn. Am vergangenen Sonntag ist Heinrich Frey im Alter von 85 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.

Freys Wirken für seinen Heimatort geht vor allem auf die 800-Jahr-Feier zurück, die Unterföhring 1980 beging. Frey war ganz maßgeblich an der Erstellung der großen Gemeindechronik beteiligt, und auch die Organisation des historischen Festzugs lag in seiner Hand. Das Sammeln von Einzelheiten über Orte und Menschen gehörte seit jeher zu den Leidenschaften Freys, ebenso das Bewahren von Alltagsgegenständen, die Zeugnis geben darüber, wie die Unterföhringer in längst vergangenen Zeiten gelebt und gearbeitet haben. Seiner Initiative war es zu verdanken, dass der Museumsverein "Feringer Sach" 1982 gegründet wurde und seit dieser Zeit mit sehr großem Erfolg arbeitet. Das gleichnamige Museum öffnete im Jahr 2000 in den Räumen des ehemaligen Gandl-Kinos an der Bahnhofstraße seine Pforten. Frey hielt viele Vorträge und veranstaltete ortsgeschichtliche Spaziergänge, bei denen er immer augenzwinkernd vom Leben aus längst vergangenen Zeiten erzählte.

Insgesamt 36 Jahre lang, bis Anfang 2022, war Frey Unterföhringer Ortschronist. Seine Begeisterung für alles Historische, der er seinen Spitznamen "Caesar" verdankte, hat er mit den Menschen geteilt, wie es in einem Nachruf aus dem Rathaus heißt. 2005 bekam er vom Gemeinderat für sein Wirken die Bürgermedaille verliehen. Unterföhring verdankt dem humorvollen und zupackenden Frey darüber hinaus all die Geschichten, die in der Broschüre für den ortsgeschichtlichen Weg auf dem S-Bahn-Tunnel zusammengefasst sind.