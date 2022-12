Unterföhring:Unbekannter greift Schüler an

In Unterföhring ist am Mittwoch ein elfjähriger Junge von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Bub, der aus München stammt, gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Mitterfeldallee in Richtung Lohwiesenweg unterwegs. Am dortigen Hügel stieß der Mann den Schüler unvermittelt vom Rad. Weil sich der Elfjährige wehrte, ließ der Angreifer jedoch von ihm ab. Der Bub, der bei dem Gerangel laut Polizei leicht verletzt wurde, lief daraufhin zu Fuß nach Hause. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 1,80 Meter groß, feste Statur, eher ungepflegtes Erscheinungsbild mit Dreitagebart und dunklen über den Schultern hängenden Haare. Er trug eine graue Hose und eine Kapuze. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.