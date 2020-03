Die Bundeswehr-Universität in Neubiberg stellt ihren Lehrbetrieb ein. Wie ein Sprecher mitteilt, hat das Bundesministerium der Verteidigung diese Entscheidung getroffenen, um die Risiken einer weiteren Ausbreitung der Coronavirus zu reduzieren. Der Lehrbetrieb in Präsenzform wird an der Universität unverzüglich bis auf Weiteres eingestellt, vorerst bis zum 14. April. Es entfallen alle Veranstaltungen im Studienbetrieb, insbesondere Vorlesungen, Übungen, Seminare, interne Praktika, Laborpraktika, Exkursionen und Blockveranstaltungen. Die sonstigen Funktionen wie Forschungsbetrieb, Verwaltung oder Bibliotheken würden vorerst weiter aufrechterhalten, heißt es in einer Mitteilung von Freitagmorgen. Aktuell lägen keine Informationen über an Corona erkrankten Personen an der Universität vor, so der Sprecher. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. In Neubiberg studieren mehr als 3500 Frauen und Männer und sind circa 1500 Mitarbeiter beschäftigt.