Mitten in Unterhaching hat eine 38 Jahre alte Autofahrerin am Montag einen Frontalzusammenstoß verursacht. Nach Angaben der örtlichen Polizeiinspektion geriet die Frau gegen 9.30 Uhr auf der Biberger Straße mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 32-Jährigen aus Ottobrunn. Beide Autos rammten anschließend noch einen geparkten Wagen. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden, es musste ebenso wie das des 32-Jährigen abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an allen drei beteiligten Autos schätzt die Polizei auf 43 000 Euro. Für die Bergungsarbeiten war die Biberger Straße zeitweise gesperrt. Ein Autofahrer, der das nicht einsehen und die Unfallstelle über den Gehweg umfahren wollte, wurde von der Polizei verwarnt. Warum die 38-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei noch nicht geklärt.