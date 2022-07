Diese Woche geht das Lauftraining mit dem TSV Unterhaching zu Ende. Wer will, kann am Sonntag beim Benefizlauf "Run for Trees" mitmachen. Der Verein erwägt, das Angebot fortzuführen.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Sie haben der Hitze getrotzt und sich von Regen nicht abhalten lassen. Sie haben viele Stadionrunden hinter sich gebracht, die Hügel im Landschaftspark mit flotten Schritten erklommen und den Waldboden unter den Joggingschuhe gespürt. Sie haben den inneren Schweinehund überwunden, geschwitzt, geschnauft und neue Trainingspartner gefunden. Seit neun Wochen trainieren die rund 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der SZ-Aktion "Läuft mit uns" gemeinsam mit den Übungsleitern des TSV Unterhaching. Diese Woche geht es für die Läufer und Walker in die letzte Runde, die mit dem Benefizlauf "Run for Trees" am Sonntag, 10. Juli, mit dem Start auf dem Festplatz im Ortspark endet.

Alle sind nicht dabei geblieben, aber die meisten. Und fitter geworden sind sie allemal, wie die Trainer und Trainerinnen feststellen konnten. Eine von ihnen ist Piia Lipiäinen, die jeden Dienstag an der Hachinger Halle ihre Gruppe erwartete. "Es hat gut geklappt, sie sind alle besser geworden", sagt die finnische Marathonläuferin. Sie wird das am Ende des Trainings auch beziffern können. Denn beim ersten Treffen Anfang Mai hat sie mit dem "Cooper-Test" die allgemeine Ausdauer ihrer Teilnehmer überprüft. Bei diesem anerkannten Verfahren geht es um Schnelligkeit, um Durchhaltevermögen, um Strecke. Jeder läuft zwölf Minuten lang und versucht dabei die für ihn maximal mögliche Distanz zurückzulegen. An diesem Dienstag wird Lipiäinen den Test wiederholen. "Dann werden wir sehen", sagt Lipiäinen, die auch schon gespannt auf die Ergebnisse ist.

Eines weiß sie aber jetzt schon: Fünf Kilometer ohne Pausen dürften für die meisten kein Problem mehr sein. "Alle sind immer noch hoch motiviert", berichtet sie. Nur die Pfingstferien hatten bei manchen einen kleinen Rückschlag auf dem Weg zum Dauerläufer gebracht, weil viele in dieser Zeit verreist waren. Auch eine Corona-Infektion hat manch einen ausgebremst, "da kann man nichts machen", sagt Lipiäinen. Das Wichtigste sei aber, dass alle weiterhin mit Freude dabei sind. "Wir haben einen Teamspirit", sagt sie, und dass obwohl die Teilnehmer der Gruppe so unterschiedlich sind: von 18 bis 60 Jahre.

Detailansicht öffnen "Alle sind immer noch hochmotiviert": Die einstige Marathonläuferin Piia Lipiäinen trainiert eine der Gruppen. (Foto: Claus Schunk)

Weshalb Lipiäinen hauptsächlich im Stadion an der Hachingahalle trainiert hat, nur zweimal auf dem Feld und einmal am Rodelberg. In ihren Übungsstunden auf der Laufbahn ging es nicht nur um die Verbesserung der Ausdauer, es stand auch Kraft- und Techniktraining auf dem Programm. "Wir haben Videos aufgenommen und uns angeschaut, was man am Laufstil verbessern kann, wie ist der Armeinsatz, wo muss die Hüfte hin", berichtet sie.

Auch bei Willi Hochholzer war die Laufgruppe sehr heterogen. Einige waren zuvor noch nie gelaufen, andere sind gekommen, um sich zu verbessern. Weil Hochholzer mit seinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen donnerstags aber auf dem Gelände des Landschaftspark unterwegs war, hat er mit Hans Forster einen langjährigen Freund eingebunden, der einen Teil des Kurses übernahm. So konnten jeder sein Tempo laufen, den Langsameren ging nicht gleich die Puste aus, die Flotteren waren ebenso gefordert. "Gefallen hat es allen", hat Hochholzer festgestellt. Die Trainingsstrecke war abwechslungsreich, es ging die Hügel rauf und runter, über die Landebahn und durch Waldstücke. Manchmal war sogar ein Hund als Begleiter dabei. Bis zu 7,5 Kilometer haben sie am Stück zurückgelegt. "Nur in der vergangenen Woche war es einfach zu heiß", sagt Hochholzer.

Viele hielten anfangs keine zwei Minuten durch, jetzt schaffen sie eine Viertelstunde

Die dritte Laufgruppe hatte sich mit Carmen Johannhardt den Perlacher Forst als Trainingsterrain ausgesucht, genauso wie die beiden Walkinggruppen von Hedy Nguyen, die immer mittwochs und donnerstags flotten Schrittes unterwegs waren. Die Läufer hingegen trabten samstags über die Waldwege, aber nicht nur. "Einige haben sich dann auch entschieden, mehrmals in der Woche zu trainieren, und haben auch die Übungsstunden dienstags und donnerstags genutzt", berichtet Johannhardt. Eine Steigerung der Fitness kann auch sie ganz klar erkennen. "Am Anfang fiel es vielen schwer, zwei Minuten am Stück durchzuhalten, jetzt schaffen sie mindestens zehn bis 15 Minuten", so Johannhardt. Die Trainerin arbeitet in der Geschäftsstelle des TSV und sagt, der Verein überlege, kommendes Jahr ein ähnliches Angebot zu machen. Das Interesse daran bei den Teilnehmern sei groß.

Das kann auch Piia Lipiäinen bestätigen, die viele Anfragen aus der Gruppe hat, das Training im Herbst fortzusetzen. Die meisten wollten weiter dabei sein. "Stefan hat gesagt, es ist sein Highlight der Woche", freut sich die Trainerin über das Lob. Wie viele der Teilnehmer der Aktion nun tatsächlich beim "Run for Trees" die 5,4 Kilometer, vielleicht die 10,3 Kilometer oder gar den Halbmarathon versuchen, steht noch nicht endgültig fest. "Einige haben das schon vor", sagt Carmen Johannhardt. Und wenn sie es nicht komplett schaffen, könnten sie den Rest der Strecke auch gehen, hat sie ihnen geraten. Piia Lipiäinen bietet ihren Teilnehmern an: "Ich laufe mit euch! Egal welches Tempo."