Zu barocken Zeiten war das Pferd noch das bevorzugte Mittel der Mobilität, wer es sich leisten konnte, fuhr mit seiner prunkvollen Kutsche durch Gassen und Hofgärten. In diese Zeit will die historischen Reiter- und Kutschengala im Schlosspark von Schleißheim ihre Besucher am Sonntag, 4. September, entführen. Vorführungen historischer Kutschen, Reiterinnen im Damensattel, Kavalleristen sowie barocker Reiterformationen stehen auf dem Programmplan. Bereits in der zwölften Auflage, wird das Pferd zum Mittelpunkt inmitten eines prächtigen Ensembles höfischer Architektur und Gartenbaukunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Reitspektakel dauert von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.