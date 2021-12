Auspacken dürfen sie ihre Geschenkpakete zwar erst an Heiligabend, aber bekommen haben sie 140 benachteiligte Kinder und Jugendliche schon Tage davor. Das Christkind gab dabei Wulf Freiherr von Schimmelmann, der Vorsitzende der Stiftung "Startchance", die seit 2014 darum bemüht ist, Kinder und Jugendliche zu fördern, deren sozialer Hintergrund einen erfolgreichen Start in Schule und Beruf nicht automatisch garantiert. Dazu lernen regelmäßig freitags nach dem Unterricht erfahrene Pädagogen sowie ältere Schüler und Studenten als "Schüler-Coaches" ganz individuell mit ihnen. Das Angebot gibt es unter anderem am Gymnasium in Schäftlarn sowie an der Grund- und an der Mittelschule in Geretsried. Für die Eltern ist die Förderung kostenlos, die Stiftungsarbeit wird durch Spenden finanziert.