Von Irmengard Gnau

Hinter der Schiebetür ist es angenehm kühl. Wie in einer Umkleide stehen sich die schwarzen Kästen in zwei langen Reihen gegenüber. Die Lüftung surrt leise. Sonst ist es noch recht ruhig. Doch das könnte sich bald ändern. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich der Serverraum des neuen Rechenzentrums MU4 in Aschheim füllen. Jeder der mit einem Zahlenschloss gesicherten Metallschränke, Racks genannt, kann theoretisch etwa sechs bis sieben Serverelemente fassen. Ein Drittel der Kapazitäten in den bislang 825 Serverschränken ist bereits vergeben. Hier lagern Unternehmen ihre Daten, sicher verwahrt, aber für Berechtigte jederzeit zugänglich. Das ist das Versprechen der Betreiberfirma Equinix.