Es ist wieder Warntag: Am Donnerstag, 9. März, sollen von 11 Uhr an in weiten Teilen Bayerns wieder alle Sirenen eine Minute lang heulen und die Apps wie etwa Katwarn auf den Smartphones laute Töne von sich geben. Hintergrund ist ein Test, ob die Warnsysteme für die Bevölkerung funktionieren. Auch der Landkreis München testet an diesem Tag seine verschiedenen örtlichen Warnmittel.

Der Probealarm dient dazu, die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt. So soll der Heulton die Bürgerinnen und Bürger bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Im Landkreis München werden an diesem Tag die stationären Sirenen in Aying-Dürrnhaar, Neubiberg, Ottobrunn sowie Hohenbrunn getestet, in Unterschleißen sollen die mobilen Sirenen heulen.