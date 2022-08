Von Annette Jäger, Planegg

Wenn Georg Zentgraf aus Planegg am Freitag 90 Jahre alt wird, dann feiert nicht nur eine prominente Persönlichkeit der Braubranche einen runden Geburtstag, sondern es rückt auch die Geschichte der Doemens-Brauakademie in Gräfelfing in den Fokus. Zentgraf, am 19. August 1932 in Nürnberg geboren, hat 1967 mit gerade mal 34 Jahren als frischgebackener Direktor der Doemens-Akademie das damals neu gebaute Schulungsgebäude in der Stefanusstraße in Gräfelfing mit seinen Brauschülern bezogen. Der Neubau galt als Meilenstein und Startpunkt für den Ausbau der Doemens-Aktivitäten weltweit - mit Zentgraf an der Spitze, der 30 Jahre lang, bis 1997, die Geschicke der Schule leitete. Ausdruck des andauernden Erfolgs der Akademie ist der im Oktober bezogene Neubau im Gräfelfinger Gewerbegebiet, den Zentgraf Anfang Juli besuchte.

Georg Zentgraf hat die Brauindustrie nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt entscheidend mitgeprägt, so würdigt die Akademie sein Wirken zum 90. Geburtstag. In Gräfelfing hat er vor allem die Internationalisierung der Brauakademie vorangetrieben, dazu gehört unter anderem die Gründung einer noch heute renommierten Brauerschule in Wuhan, China. Auch eine Brauerschule in Brasilien ist mit seinem Namen verbunden.