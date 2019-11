Mit der Power von drei amtierenden Gemeinderäten an der Spitze geht die Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) in die Kommunalwahl am 15. März. Fraktionssprecherin Erika Aulenbach führt die Gemeinderatsliste an, gefolgt von ihren Fraktionskollegen Reinhard Pohl und Christina Dittlein. Markus Porombka, der dem Gremium ebenfalls noch angehört, kandidiert nur noch auf dem 30. und damit letzten Listenplatz. Die nun einstimmig aufgestellte Mannschaft sei eine "Kombination aus erfahrenen, langjährigen BVOlern und aktiven sowie motivierten, jungen Mitgliedern", sagt Aulenbach. "Wir sind keine politische Partei und doch eine politische Kraft", sagt die Fraktionschefin - und als solche wolle die BVO die Gegenwart und Zukunft Ottobrunns "sachlich und bürgerfreundlich" gestalten.

Ihre langjährige Erfahrung aus der Arbeit im Gemeinderat wollen auch Matthias Klebel (ehemals CSU) und Sebastian Lumpe (ehemals Grüne) einbringen, die nach ihren Fraktionswechseln in der vergangenen Woche von den Mitgliedern der BVO auf die Listenplätze acht und zwölf gesetzt wurden. Aulenbach erhofft sich von beiden deutlichen Rückenwind für die Kommunalwahl: "Das ist schon ein starkes Signal für uns." Denn seit den beiden Übertritten besteht die BVO-Fraktion für die noch verbleibende Amtsperiode aus sechs statt bisher vier Mitgliedern. Wichtig sei gewesen, sagt Aulenbach, getreu dem Motto der BVO "Zukunft bürgerfreundlich gestalten" die Liste ausgewogen mit Frauen und Männern zu besetzen.

Die Gemeinderatsliste der Bürgervereinigung Ottobrunn: 1. Erika Aulenbach, 2. Reinhard Pohl, 3. Christina Dittlein, 4. Matthias Waltenberger, 5. Inge Kupper, 6. Andreas Hanselka, 7. Irene Kipp, 8. Matthias Klebel, 9. Eva Liebl, 10. Sebastian Friedrich, 11. Michaela Hartauer, 12. Sebastian Lumpe, 13. Rolf Simonis, 14. Stephan Metzker, 15. Tanja Richter, 16. Maria Wienicke, 17. Jennifer Haardt-Neubert, 18. Kirsten Herrmann, 19. Peter Heinrich, 20. Fredo Jesse, 21. Inge Guggenberger, 22. Günter Kießling, 23. Anni Leitner-Fuhrmann, 24. Hans-Joachim Tschiche, 25. Elisabeth Krahmer, 26. Ivo Fuhrmann, 27. Frank Aulenbach, 28. Brigitte Guni, 29. Gerald Hammerschmidt, 30. Markus Porombka