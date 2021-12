Ottobrunn:Mann verbrennt in seinem Auto

Von Lukas Koperek, Ottobrunn

Weil sein Auto in Flammen aufging, ist ein Mann am Donnerstagmorgen in einer Tiefgarage in Ottobrunn in seinem Wagen verbrannt. Laut Polizei wollte der Mann gerade aus der Garage an der Feldstraße fahren, als das Fahrzeug Feuer fing. Er war offenbar nicht mehr in der Lage, das Auto zu verlassen. Einer Polizeisprecherin zufolge, starb er noch am Brandort in dem Wrack. Außer ihm wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Ottobrunn war nur vier Minuten nach dem Alarm zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf ein anderes Fahrzeug in der Tiefgarage übergegriffen. Die Bewohner von drei Mehrfamilienhäusern mussten sich wegen der Rauchentwicklung vorsorglich ins Freie begeben, die nahe Rosenheimer Landstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt, der Linienbusverkehr eingeschränkt. Die Tiefgarage musste vom Technischen Hilfswerk abgestützt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Kreisbrandinspektion ist der Brand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug verursacht worden. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.