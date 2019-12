"Ottobrunn soll lebensfreundlich bleiben, auch für unsere Kinder", forderte die Bürgermeisterkandidatin der Grünen für Ottobrunn, Tania Campbell, bei ihrer einstimmigen Nominierung durch die Aufstellungsversammlung "Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die von uns Erwachsenen erwarten, dass wir etwas ändern. Das werden wir in Ottobrunn machen, wenn wir gewählt werden." Campbell, die seit 16 Jahren in Ottobrunn wohnt, führt auch die Liste der Grünen-Gemeinderatskandidaten an. Auf Listenplatz zwei folgt der Grünen-Ortsvorsitzende und Schreinermeister Michael Senft, der sich vor allem für eine Verbesserung der Lage von Radfahrern und Fußgängern einsetzt sowie Fernwärme und Sonnenenergie in Ottobrunn voranbringen möchte. In der Architektin und Fraktionsvorsitzenden Doris Popp auf Platz drei stellt sich eine seit 18 Jahren amtierende Gemeinderätin zur Wiederwahl. Jüngster Kandidat ist der 21-jährige Lehramtsstudent Leon Matella. Auf den weiteren Plätzen finden sich Dörte Zulj, die einst nach Gorleben radelte, der Diplom-Mathematiker Dietrich Zeh, der ehemals im Landesbeirat der Elternsprecher war, Sprachtherapeutin Claudia Günther sowie Rollifahrer Uwe Linke.

Die Grünen-Kandidaten für die Gemeinderatswahl: 1. Tania Campbell, 2. Michael Senft, 3. Doris Popp, 4. Leon Matella, 5. Dörte Zulj, 6. Dietrich Zeh, 7. Claudia Günther, 8. Uwe Linke, 9. Jochen Gemke, 10. Stjepan Sokacic, 11. Fabian Matella, 12. Markus Tilgner, 13. Angela Jerabek, 14. Uwe Pflaum, 15. Ute Kister, 16. Dieter Heber, 17. Anne von Bergen, 18. Oskar Kaiser, 19. Nevenka Schlosser, 20. Claus Hertl, 21. Inge Plangger, 22. Bernd Blumoser, 23. Ariane Blos-Hertl, 24. Rüdiger Rosarius, 25. Gabi Redlbacher, 26. Andreas Hausmann, 27. Eva Striegel, 28. Tom Kalesse, 29. Stephanie Greitner, 30. Markus Jaster