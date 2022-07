Weitere mobile Luftfilter in den Oberschleißheimer Schulen wird es auch 2022 nicht geben. Schon 2020 hat der Gemeinderat entsprechende Vorstöße der SPD abgelehnt und lediglich für ein paar schlecht belüftete Räume Zusatzsysteme installiert. Statt mobiler Luftfilter sollten aber in beiden Schulen am Ort fest installierte Belüftungsanlagen nachgerüstet werden, entschied das Gremium 2021.

Bei den Etatberatungen 2022 wurde aus der Rathausverwaltung informiert, dass diese Nachrüstung deutlich teurer käme als geplant und mit einigen bautechnischen Schwierigkeiten verbunden sei, weswegen das Projekt wieder abgeblasen wurde. Weil es damit keine stationäre Lösung gab, forderten die Sozialdemokraten nun erneut mobile Geräte, die aber erneut mit 14 zu fünf Stimmen von CSU, FW, Grünen und FDP gegen SPD und ÖDP abgelehnt wurde.

Die SPD hatte betont, dass das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 deutlich erhöht sei, seitdem an Schulen keine Gesichtsmasken mehr getragen werden müssten. Sei zuvor argumentiert worden, der zusätzliche Schutz einer Lüftung sei zu vernachlässigen, wenn alle einen Mund-Nasen-Schutz haben, so verändere sich nun die Gewichtung. "So sehr es auch wünschenswert wäre, die Pandemie ist noch nicht zu Ende", heißt es im Antrag. Zum weiteren Umgang damit könnten "die Luftreiniger einen wichtigen Beitrag leisten", so die SPD.