Die Gemeinde Oberschleißheim organisiert für Senioren einen weiteren Impftag am Mittwoch, 15. Dezember, im Bürgerhaus. Die Terminvormerkung ist für alle ab 70 Jahren unter der Telefonnummer 089/315 61 30 möglich. Angesichts der angespannten Infektionslage ist der Besuch des Rathauses unterdessen nach wie vor nur mit einem vorher vereinbarten Termin möglich. Im Gebäude selbst besteht Maskenpflicht und die Vorlage eines 3-G-Nachweises ist nötig. Termine können online sowie telefonisch vereinbart werden. Allerdings appelliert die Gemeinde an die Bevölkerung, ihre Anliegen nach Möglichkeit telefonisch oder per Mail zu klären. Für den Besuch der öffentlichen Sitzungen der Gemeindegremien gilt ebenfalls die 3-G-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht bis zum Platz, Zuhörer müssen sie während der gesamten Sitzung tragen.