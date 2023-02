Bei einem Zimmerbrand entsteht in der Nacht auf Montag hoher Sachschaden.

Ein Defekt in einem ausrangierten Mobiltelefon hat offenbar in der Nacht auf Montag einen Zimmerbrand in Deisenhofen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei bemerkten die 54 und 59 Jahre alten Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 1.10 Uhr, dass ein Vorhang Feuer gefangen hatte.

Nach dem die Frau und der Mann die Flammen mit einem Feuerlöscher nicht ersticken konnten, flüchteten sie ins Freie und riefen die Feuerwehr. Obwohl diese den Brand rasch löschen konnte, entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren mehrere in einer Holzkommode gelagerte alte Mobiltelefone in Brand geraten.