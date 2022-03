Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagnachmittag in Oberhaching verunglückt und haben sich Verletzungen zugezogen. Zu dem Unfall kam es gegen 15.40 Uhr, als ein 65-jähriger Biker auf der Dietramszeller Straße fuhr und kurz nach dem Ortsschild Deisenhofen abbremsen musste. Ein 39-Jähriger fuhr hinter ihm und musste kräftig in die Bremsen steigen, woraufhin das Hinterrad blockierte. Er stürzte dabei und rutschte mit seinem Motorrad von hinten in den Vordermann. Der Ältere der beiden zog sich eine Fraktur des Schlüsselbeins zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige verletzte sich am Fuß und wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert. An den Motorrädern entstand der Polizei zufolge leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.