Weil sie sich verfahren hatte, hat eine 80 Jahre alte Autofahrerin aus Oberhaching kurzerhand auf der Salzburger Autobahn gewendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwochmittag. Gegen 13.15 Uhr wurde die Einsatzzentrale informiert, dass auf Höhe des Autobahnkreuzes München-Süd ein roter Kleinwagen auf der Fahrspur nach München in der Gegenrichtung unterwegs war.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn konnte das Auto kurz darauf an des Rastanlage Hofolding stoppen. Die Seniorin am Steuer gab an, dass sie zum Einkaufen fahren wollte und versehentlich auf die Autobahn Richtung München geraten war. Als sie ihren Irrtum bemerkte und gerade kein Verkehr von hinten kam, drehte sie um.

Zu einem Unfall kam es wegen dieses waghalsigen Manövers nicht. Die Oberhachingerin muss sich dennoch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08024/9073-0 bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen zu melden.