Die Musikschule Planegg-Krailling hat einen neuen Trägerverein. Am Donnerstagabend wurde der Verein "Musikschule an der Würm e.V." im Kraillinger Rathaus gegründet. Die Gründung war notwendig geworden, nachdem sich die Gemeinden mit dem alten Förderverein nicht über eine neue Satzung einigen konnten. Die acht Gründungsmitglieder sind die Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) und Hermann Nafziger (CSU) sowie Brigitte Metius, Imme Kaiser, Karin Wolf, Stephanie Hamburger, Philipp Pollems und Fabian Nafziger, Sohn des Planegger Bürgermeisters und selbst Musiker. Die neue Vereinssatzung soll sicherstellen, dass künftig die Gemeinden Planegg und Krailling durch ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie beide Gemeinderäte den Bestand der Musikschule gewährleisten, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Planegger Rathaus vom Freitag heißt. Als Vorstand wurden Philipp Pollems (1. Vorsitzender), Stephanie Hamburger (stellvertretende Vorsitzende) und Karin Wolf (Kassenführung) gewählt.

Der Trägerverein Musikschule an der Würm wird laut Rathausmitteilung in Zukunft die Belange der Musikschule Planegg-Krailling leiten. Der Name der Musikschule bleibt wie auch alles andere: Die Musikschulleitung und alle Lehrkräfte werden nahtlos weiterarbeiten. Ein Notartermin und der Eintrag ins Vereinsregister folgen in den nächsten Wochen. Die Bürgermeister Haux und Nafziger äußerten sich "sehr glücklich, dass nun der Weg der Musikschule Planegg-Krailling wieder für die Musik, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler geebnet ist". Zurzeit läuft ein Insolvenzverfahren, weil nach dem Zerwürfnis mit den ehemaligen Verantwortlichen der Schule die beiden Gemeinden angekündigt hatten, die jährlichen Zuschüsse in Höhe von rund 400 000 Euro nicht mehr zu zahlen.