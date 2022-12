Die Grünwalder Sängerinnen: Maria Kuper, Renate Fichtinger und Andrea Gast bei einem Aufritt in St. Anna in Harlaching.

Von Iris Hilberth, Grünwald/Unterhaching

Manchmal, wenn jemand aus dem Gemeinderat in Unterhaching Geburtstag hat, lässt sich das Gremium dazu hinreißen, ein Ständchen zu singen. Die meisten intonieren das Lied eher zurückhaltend, vielleicht bewegen manche auch nur die Lippen. Eine Stimme aber hört man klar, deutlich und kräftig heraus. Und die anderen sind sicherlich froh, dass hier jemand so gut die Töne trifft. Renate Fichtinger, das hört man, liebt das Singen. Die CSU-Gemeinderätin tritt jenseits der Kommunalpolitik aber vor allem bei Feiern, Festen und Volksmusiktreffen auf, zusammen mit Andrea Gast und Maria Kuper als die "Grünwalder Sängerinnen", ein Dreigesang.

Drei Frauen, drei Stimmen und jede Menge Melodien, so lässt sich dieser harmonische Dreiklang mitunter sogar ohne instrumentale Begleitung herstellen. Manchmal aber ist auch eine Harfe dabei, öfter noch ein Gitarrist, wenn die drei Frauen mit ihrem alpenländischen Programm die Zuhörerschaft erfreuen. Das Repertoire der Grünwalder Sängerinnen ist mittlerweile recht umfangreich, bei vielen Stücken haben sie sich vom Fischbachauer Dreigesang inspirieren lassen. Aber nicht immer übernehmen sie auch den Text so, wie er im Original niedergeschrieben wurde. "Oft geht es ums Jagen und um Wilderer, das passt nicht so gut zu uns", sagt Renate Fichtinger. Und selbst wenn die klassischen Beiträge für den Frauen-Dreigesang geschrieben wurden und es darin um die Alm-Sennerinnen und um die Liebe geht, nehmen sie sich die Freiheit heraus, umzutexten. "Manches ist einfach etwas dämlich oder albern, dann ändern wir das", sagt Fichtinger.

Die Adventszeit ist für die Grünwalder Sängerinnen Hochsaison. Weihnachtsfeiern oder Aufritte in der Kirche füllen den Terminkalender, obwohl sie gar keine Werbung für sich machen, sondern allein durch persönliche Kontakte gebucht werden. Kennengelernt haben sich die drei Frauen im Kirchenchor in Grünwald. Renate Fichtinger war damals aber auch schon lange in der Volksmusik zu Hause. Gemeinsam mit ihren Eltern trat sie seit ihrem sechsten Geburtstag als "Fichtinger Dreigesang" auf. Auch Maria Kuper hatte damals bereits Erfahrung beim Pasinger Dreigesang. Gemeinsam mit Andrea Gast sang sie in der Kirche zudem Duette. Warum es also nicht mal zu dritt versuchen: 1. Sopran Maria, 2. Sopran Andrea und Altstimme Renate. Das harmonierte.

Zwei bis dreimal im Monat wird gemeinsam geübt, meist bei einer der Frauen zu Hause. Und einmal im Jahr gönnen sie sich einen gemeinsamen Sing-Workshop auf der Fraueninsel im Chiemsee und manchmal auch ein neues Gewand, das sie von einer Schneiderin nähen lassen, "nicht von der Stange", sagt Renate Fichtinger. Drei verschiedene Stimmen, drei gleiche Dirndl. So funktioniert ein abgestimmter Dreiklang.

In der Serie "Meine Zahl" stellt die SZ bis Weihnachten jeden Tag Menschen vor, in deren Leben eine Zahl eine besondere Bedeutung hat - von 1 bis 24 wie bei einem Adventskalender.