Das Oberhachinger Impfzentrum wird über die Sommermonate sein Angebot einschränken. Die Station der Johanniter am Keltenring wird von 1. Juni an nur noch von Montag bis Samstag geöffnet sein, am Sonntag sowie an Feiertagen bleibt das Impfzentrum vorerst geschlossen. Auf die beiden anderen landkreiseigenen Impfzentren in Unterschleißheim und Haar hat diese Maßnahme keine Auswirkungen, sie bleiben wie gewohnt in Betrieb - auch über Pfingsten. Zudem bietet der Landkreis München weiter Sonder-Impfaktionen an. So wird am Freitag, 3. Juni, im evangelischen Gemeindehaus an der Alpenstraße 7 in Oberhaching von 15 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus geimpft. Ebenfalls am Freitag wird im Bürgerhaus Neukeferloh in der Gemeinde Grasbrunn an der Leonhard-Stadler-Straße 12 von 9 bis 17 Uhr gegen das Virus geimpft.