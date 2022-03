Die Sonder-Impfaktionen des Landkreises München gehen unvermindert weiter. Am Montag beim Gemeinde-Impftag in Gräfelfing im Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1, von 9 bis 17 Uhr sowie von 10 bis 17 Uhr beim Impf-Drive-In an der Jochen-Schweizer-Arena in der Ludwig-Bölkow-Allee 1 in Taufkirchen. Am Dienstag wird von 9 bis 17 Uhr in Kirchheim im Pfarrheim St. Peter in der Maria-Glasl-Straße 16 immunisiert sowie ebenfalls von 9 bis 17 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth in Planegg, Bräuhausstraße 5. Am Donnerstag geht es im Kulturellen Gebäude in Aschheim in der Münchner Straße 8 weiter (9 bis 17 Uhr), und am Freitag von 9 bis 17 Uhr in der ehemaligen Schule in Unterföhring in der Bahnhofstraße 3 und von 10 bis 17 Uhr im Pullacher Rathaus in der Johann-Bader-Straße 21.