Am Samstag wird im größten Impfzentrum des Landkreises München in Haar zum letzten Mal gegen Covid-19 immunisiert. Nach zwei Jahren im Kampf gegen das Virus ziehen die Malteser eine positive Bilanz.

Am Samstag, 31. Dezember, ist Schluss - fast exakt zwei Jahre nach Beginn der Corona-Impfkampagne. Das Impfzentrum in der ehemaligen Bundeswehrkaserne an der Wasserburger Straße in Haar stellt dann endgültig seinen Betrieb ein; die beiden Impfzentren in Oberhaching und Unterschleißheim haben bereits Mitte Dezember dicht gemacht.

Für das Impfzentrum in Haar, das größte im Landkreis, zieht der Malteser Hilfsdienst, der es betrieben hat, eine positive Bilanz: An mehr als 700 Impftagen setzten die Malteser seit 27. Dezember 2020 - damals waren Vakzine noch absolute Mangelware - mehr als 200 000 Spritzen, im Schnitt etwa 300 am Tag. Die allermeisten davon, um die 180 000, im Impfzentrum selbst, weitere mit ihren mobilen Einsatzteams in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Behinderte und Gemeinschaftsunterkünften für Schutzsuchende.

Außerdem waren die Malteser mit ihren beiden Impfbussen zu lokalen Impfterminen in den Kommunen unterwegs. Mehr als 18 000 Menschen ließen sich bei diesen Gelegenheiten gegen das Coronavirus immunisieren. Insgesamt wurden so im Landkreis München mehr als 860 000 Spritzen verabreicht.