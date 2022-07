S-Bahn:Grüne fordern Baustopp an der zweiten Stammstrecke

Der Kreisvorsitzende der Grünen im Landkreis München, Volker Leib, fordert einen sofortigen Baustopp an der zweiten Stammstrecke der S-Bahn in der Landeshauptstadt und übt Kritik an den acht Landräten der Landkreise innerhalb des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV). Diese hatten vergangene Woche in einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert, den Bau des zweiten Tunnels trotz zeitlicher Verzögerungen und massiver Kostensteigerungen fortzusetzen.

Das Schreiben der Landräte, in dem auch zeitnahe Verbesserungen bei der Münchner S-Bahn eingefordert werden, sei eine "Mogelpackung", so der Oberhachinger Leib. Anstatt für eine funktionierende S-Bahn einzutreten, würden die acht Landräte - unter ihnen Münchens Landrat Christoph Göbel (CSU) - dem Ministerpräsidenten ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern die Stange halten. Leib fordert, dass die Kosten für einen Projektabbruch der zweiten Stammstrecke von unabhängiger Stelle ermittelt werden müssten, "nicht von jenen, die das Projekt schönreden und an dem Desaster festhalten wollen". Verantwortlich für den Bau der zweiten Stammstrecke zeichnet der Freistaat Bayern.

Baulich sinnvoll, so Leib, sei vielmehr eine Ringbahn über den Süd- und Nordring, die mit der U-Bahn verknüpft ist, das Festhalten am zweiten Tunnel blockiere indes den Nahverkehr in der gesamten Region. Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass der zweite Tunnel fast zehn Jahre später, erst 2037, fertig wird und 7,2 statt 3,8 Milliarden Euro kosten soll.