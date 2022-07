Vier Studierende der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising sind zusammen mit der Firma May offiziell Aussteller auf der Landesgartenschau Kirchheim 2024. In der Sphäre "Wiese" werden sie auf einer Fläche von circa 630 Quadratmetern den "Garten der Zukunft" umsetzen - und damit unter anderem auf die Veränderungen durch den Klimawandel hinweisen, wie es in einer Pressemitteilung der Kirchheim 2024 GmbH heißt. In einem Studentenwettbewerb, ausgelobt von der Kirchheim 2024 GmbH und der Firma May Landschaftsbau, hatten sich insgesamt zehn Studierenden-Teams der Weihenstephaner Hochschule an der Aufgabe beteiligt, einen grünen "Zukunftsraum" zu planen.

Eine Jury kürte Jacqueline Bucheli, Rebekka Heeg, Melanie Hofer und Felix Lederle zum Sieger. "Grenzenlose Transformation" haben die vier Landschaftsarchitektur-Studierenden ihren Entwurf genannt, der für die Landesgartenschau Kirchheim 2024 in die Tat umgesetzt wird. Ihr "Garten der Zukunft" vereint privaten Erholungs- und Ruheraum in der Natur, aber auch Aktiv- und Gesellschaftsflächen. Als Schaugarten wird der "Garten der Zukunft" nur während des Gartenschau-Sommers vom 15. Mai bis 6. Oktober 2024 ausgestellt. Nach Ende der Gartenschau soll er abgebaut und weitgehend wiederverwendet werden können.